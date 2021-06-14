إليسا تتصدر مواقع التواصل بإطلالتها الجديدة

تصدرت الفنانة اللبنانية إليسا مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صوراً جديدة لها بإطلالة أنيقة على حسابها الرسمي في موقع إنستغرام، وفي تويتر.

وعلّقت الفنانة اللبنانية على الصور بالقول: “أعدّ الأيام لعودة اللقاء مع كل جمهوري السعودي، والغناء معهم في الرياض الجميلة”.

وأرادت النجمة اللبنانية من خلال هذه الصور الترويج للحفلة التي ستحييها يوم 17 يونيو الجاري في العاصمة السعودية، بالمشاركة مع الفنان اللبناني وائل كفوري.

وأثارت الصور الجديدة إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين قالوا إنّ الفنانة اللبنانية متغيرة للأفضل، وإنّها أصبحت أجمل من الأول.

يُذكر أنّ إليسا كانت من المطربات اللواتي ابتعدن عن إحياء الحفلات المباشرة، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

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