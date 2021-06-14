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قصة لافتة لزوجين انتصرا على السرطان

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن زوجان بريطانيان من هزيمة مرض السرطان، بعدما اكتشفا إصابتهما به في يومٍ واحدٍ.

حيث اكتشف الزوج داران جيسي البالغ من العمر 56 عاماً في صباح يوم 28 نوفمبر الماضي إصابته بسرطان البروستات، قبل أن تكتشف زوجته في اليوم ذاته إصابتها بمرض سرطان الثدي.

وقال الزوجان إنّهما عاشا للحظات صعبة بعد اكتشاف إصابتهما، حيث شعرا بأنّ العالم الذي قاما ببنائه سينهار.

وقام أطباء مستشفى ديزني الملكي الواقع بالقرب من منزلهما بتقديم العلاج لهما، حيث تم استئصال ثدي الزوجة، وبروستات الرجل بأسرع وقت ممكن ليهزما السرطان بعد 6 أشهر من إصابتهما، حيث تم إبلاغ الزوجة بشفائها في يناير الماضي، في حين تأخر انتصار الزوج على المرض حتى مايو الماضي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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