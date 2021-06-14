شاشة صينية لعشاق الألعاب تُوفر الترفيه السمعي البصري

كشفت شركة Skyworth الصينية عن شاشة فاخرة مناسبة لعشاق الألعاب، أطلقت عليها Skyworth G90.

وزودت الشركة الصينية شاشتها بلوحة OLED مقاس 48 بوصة بدقة عرض 3840*2160 بيكسل، وجودة عرض 4K، ومعدل تحديث 120 هرتز، ووقت استجابة 1 مللي ثانية.

وتتميز الشاشة بدعمها معدل التحديث المتغير VAR، ومستوى الألعاب الاحترافي الذي يساعد على تشغيل الألعاب بسلاسة ودون أي ظلال.

وقالت الشركة الصينية إنّ شاشتها الجديدة تدعم G90 Dolby Vision الذي يعد أعلى مستوى من تقنية HDR، وتتميز بتصميم ملء الشاشة بنسبة 99%، وباحتوائها على نظام مزدوج ذكي متمايز في نظام العرض ونظام Coocaa المسؤول عن الترفيه السمعي البصري.

يُذكر أن الشركة الصينية ستُطلق الشاشة الجديدة بسعر مرتفع، يصل إلى 2266 دولارا أمريكيا.

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