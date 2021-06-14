منوعات

لقاح نوفافاكس قادر على هزيمة كورونا بنسبة 90%

تم النشر منذُ 22 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت الدراسات التي قامت بها شركة نوفافاكس الأمريكية، قدرة لقاحها على الانتصار على فيروس كورونا بنسبة 90%.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الدراسة التي أجرتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، والتي شملت 29960 مشاركاً في 119 موقعا، أظهرت قدرة اللقاح على الحماية من الأمراض البسيطة بنسبة 100%، و90.4% بالنسبة للأمراض الشديدة والمتوسطة.

وأشارت الشركة لقدرة لقاحها على هزيمة النسخ المتحورة، والطفرات الموجودة للفيروس السريع الانتشار.

وأكدت نوفافاكس سلامة لقاحها، وعدم ظهور أي أعراض جانبية على جميع الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية تسعى للحصول على موافقة السلطات الصحية الأمريكية، من أجل اعتماد لقاحها في مواجهة كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك

تعليق

  • إنفجار خزناات لمواد كيميائية في مصتع بفرنسا وانتشار غبار ملوث ذو رائحة كريهة

    youtube.com/watch?v=vU1CzcWl7eQ

    رد