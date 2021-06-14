لقاح نوفافاكس قادر على هزيمة كورونا بنسبة 90%

أكدت الدراسات التي قامت بها شركة نوفافاكس الأمريكية، قدرة لقاحها على الانتصار على فيروس كورونا بنسبة 90%.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الدراسة التي أجرتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، والتي شملت 29960 مشاركاً في 119 موقعا، أظهرت قدرة اللقاح على الحماية من الأمراض البسيطة بنسبة 100%، و90.4% بالنسبة للأمراض الشديدة والمتوسطة.

وأشارت الشركة لقدرة لقاحها على هزيمة النسخ المتحورة، والطفرات الموجودة للفيروس السريع الانتشار.

وأكدت نوفافاكس سلامة لقاحها، وعدم ظهور أي أعراض جانبية على جميع الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية تسعى للحصول على موافقة السلطات الصحية الأمريكية، من أجل اعتماد لقاحها في مواجهة كورونا.

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