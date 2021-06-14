له 125 ابناً وحفيدا.. رحيل رب أكبر أسرة في العالم

أشارت وسائل إعلام هندية لوفاة زيونا شانا الذي يعد رب أكبر أسرة في العالم، عن عمرٍ يناهز 76 عاماً بعد معاناة من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

وكان زيونا زعيم طائفة دينية تمارس تعدد الزوجات قد تزوج خلال حياته من 38 امرأة، أنجب منهنّ 89 طفلاً، وأصبح لديه 36 حفيداً.

وعاش الرجل الراحل حياته في قرية باكتاونغ تلانغنام، الواقعة في ولاية ميزورام الهندية، في منزل مكون من 4 طوابق ويضم 100 غرفة.

وقال الأطباء إنّ زيونا كان قد فارق الحياة أثناء نقله إلى المستشفى يوم الأحد، بعد تدهور حالته الصحية.

يذكر أنّ أسرة زيونا أصبحت مركز جذب للسياح إلى القرية، حيث كان السياح يزورون القرية ليطلعوا على منزله الضخم وطريقة عيش أسرته.

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