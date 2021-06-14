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نفاد تذاكر حفلة عمرو دياب بمدينة جدة السعودية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف الفنان المصري عمرو دياب عن نفاد جميع تذاكر حفلته المقرر إقامتها في جدة السعودية يوم 18 يونيو الجاري، برعاية الهيئة العامة للترفيه بعد أسبوعين من طرحها على الإنترنت.

حيث نشر “الهضبة” على صفحته الرسمية في موقع إنستجرام، بوستر الحفلة وعلّق عليه بالقول إنّ جميع التذاكر بيعت.

وكان عمرو دياب قد أعلن يوم 3 يونيو الجاري، عن بدء بيع تذاكر حفلته على الإنترنت.

يُذكر أنّ الحفلة التي ستقام وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، وستكون واحدة من سلسلة حفلات غنائية تنظمها الهيئة العامة للترفيه، بحضور نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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