هيفاء وهبي وأكرم حسني يُحققان نجاحاً كبيراً بـ”لو كنت”

حقق النجمان أكرم حسني وهيفاء وهبي نجاحاً كبيراً بأغنيتهما الجديدة “لو كنت”، التي أطلقاها على قناتهما الرسمية في موقع يوتيوب.

حيث بدأ فيديو كليب الأغنية بإيقاعات حديثة راقصة، قبل أن تتحول لحوار ارتجالي بين النجمين حول فرضية لو كنت، في حوار كوميدي طريف نال إعجاب عشاقهما الذين تفاعلوا مع الأغنية بشكلٍ كبير، وتركوا مجموعة من التعليقات الإيجابية والمشجعة.

وتصدر هاشتاج لو كنت قائمة أكثر الهاشتاجات رواجاً على مواقع الإنترنت، وذلك بعد ساعات من طرح الأغنية على يوتيوب.

وأغنية “لو كنت” من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج إيديولوجي للإنتاج الفني والإعلامي.

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