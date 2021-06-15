أفضل الهواتف الذكية المقاومة للماء في عام 2021

نحن البشر لسنا معصومين من الخطأ، وخاصة في فترة الشباب. نتنقل كثيراً بين البلاد وأحياناً نمرح ونمزج مع الأصدقاء في أوقات مناسبة أو غير مناسبة. على سبيل المثال تخيل أن يقوم صديقك بدفعك في المسبح “حمام السباحة” على حين غفلة، هي ليست مشكلة، إلا لو كان هاتفك معك. أو من الممكن أن تسهو وأنت في المصيف وتغوص في البحر دون ان تتذكر أن هاتفك في جيبك الخلفي.

أبسط الاحتمالات أن يسقط هاتفك أمام عينك في المرحاض أو حوض الماء. باختصار شديد هناك العديد والعديد من الاحتمالات والسيناريوهات التي من الممكن أن تتعرض فيها هواتفنا لبعض الأضرار المادية. وهذا هو الدافع لدينا من أجل البحث عن الهواتف المقاومة للماء والغبار.

في الماضي اعتادت الهواتف المقاومة للماء أن تكون هواتف بشعة المظهر وثقيلة للغاية، وحتى هذه اللحظة تحاول بعض الشركات مثل الشركة الأمريكية Caterpillar والمتخصصة في صناعة الآلات ومعدات البناء الثقيلة تطوير هواتف مخصصة فقط للمهندسين وعمال البناء والتي لديها القدرة على تحمل بيئات العمل القاسية.

ولكن للأسف الشديد هذه الهواتف تفتقد للتقنية الحديثة. فعلى سبيل المثال لا ينبغي أن تنتظر من هاتف مثل CAT S62 Pro كاميرا احترافية أو صوت استريو أو شاشة مذهلة تتمتع بألوان تنبض بالحياة ومعدل تحديث سريع أو دعم الشحن اللاسلكي السريع أو بصمة في أسفل الشاشة من الأمام، إطلاقاً. شركة Caterpillar تنظر للأمر من منظور أخر.

ولذلك إذا كنت تعمل في إحدى المصانع أو مسؤول عن وظيفة في إحدى مشاريع البناء، فسوف تجد هواتف Caterpillar هي أفضل رفيق لك في مسرح عملك. ولكن لو كنت مجرد مستخدم عادي وتخشى من تعرض الهاتف للتلف نتيجة دخول الماء إلى مكوناته دون قصد، فهنا ينبغي أن تنظر للهواتف التي حصلت على تصنيف عالي لمقاومة الماء والغبار.

وفي حين أن جميع الهواتف الذكية في الوقت الحالي أصبحت تحصل بالفعل على تصنيفات لمقاومة الماء والغبار، إلا أن هناك القليل منها الذي يتمتع بتصنيف عالي بنسبة IP68 والتي يمكنك معها الغوص في أعماق البحار لفترات زمنية طويلة وأنت مطمئن تماماً أن الماء لن يتسبب في تلف مكوناتها الداخلية. ولكن يجب أن تتوخى الحذر من ماء البحر لأنه يحتوي على نسبة عالية من الأملاح، على عكس الماء المتواجد في أحواض والمسابح المنزلية أو المتواجدة في الفنادق والنوادي الترفيهية.

ولذلك إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي مناسب لهذه السيناريوهات يجب أن تبحث عن هاتف لا يقل عن تصنيف IP67، على الرغم أن تصنيف IP68 هو الأفضل، بينما هواتف Caterpillar ذات تصنيف IP69. ولكن أي تصنيف من الثلاثة تقييمات السابقة سيكون مناسب لتحمل الكوارث المحتملة. والآن تعالوا بنا نتعرف على أفضل الهواتف الذكية المقاومة للماء في عام 2021.

1- Apple iPhone 12 Series

جميع هواتف سلسلة iPhone 12 حصلت على تقييم IP68 ضد الماء والغبار. هذا يعني أنها سوف تتحمل ما هو أكثر من مجرد ماء الأمطار والسقوط في حوض الوجه. هذه الهواتف مستعدة كلياً للغوص في حمامات السباحة تحت حتى 6 متر تحت سطح الماء ولمدة زمنية تصل إلى 30 دقيقة. هذه المواصفات أكثر من رائعة لأنه من الطبيعي أنك لن تنسى هاتفك في جيبك وأنت بهذا العمق لمدة 30 دقيقة.

جدير بالذكر أن جميع هواتف سلسلة iPhone 12 تحتوي على نفس شريحة المعالجة Apple A14 Bionic والتي لديها القدرة على التعامل مع جميع التطبيقات الثقيلة وتعدد المهام. كما أنها تتمتع بعمر بطارية طويل وشاشة مذهلة وتكوين كاميرا احترافي. الجانب السلبي الوحيد أنها لا تحتوي على فتحة لبطاقة الذاكرة MicroSD ولكنها لم تعد مشكلة وأصبح الأمر روتيني أن تتخلى الشركات عن منفذ قارئ بطاقات الذاكرة في جميع الهواتف الحديثة.

2- Apple iPhone 11 Series

الأمر لا يختلف كثيراً بالنسبة لسلسلة الجيل الماضي من هواتف iPhone 11 والتي لا تزال تتمتع بقوة صاروخية على صعيد مستوى الأداء وفي نفس الوقت لديها تقييم عالي في تصنيف مقاومة الماء والغبار بنسبة IP68 والذي يتحمل الغوص تحت سطح الماء بعمق 4 متر لمدة 30 دقيقة.

من ناحية المواصفات الفنية فهو يتمتع بشاشة OLED نابضة بالحياة وشريحة المعالجة A13 Bionic وتكوين كاميرا احترافي. السعر الآن أصبح في متناول أغلب مستخدمي الفئة المتوسطة وبالتأكيد لا يزال هاتف مستقبلي رائع لن تحتاج لاستبداله خلال وقت قريب.

3- Samsung Galaxy S21 Series

جميع هواتف سلسلة Galaxy S21 مُصنفة بتقييم IP68 مما يجعلها قادرة على تحمل الماء والغبار وتم تصنيفها على قدرة التحمل السقوط في الماء تحت عُمق 1.5 متر لمدة زمنية 30 دقيقة. بالتأكيد لن تجد شاشة أفضل من شاشة هواتف سامسونج والتي تعمل بمعدل تحديث 120Hz وسطوع 1300nits وتتمتع بمعالج من كوالكم طراز Snapdragon 888 قادر على “طحن” كل ما يقف في طريقه.

أيضاً معالج Exynos 2100 معالج رائد وأكثر من كافي من أجل المهام الثقيلة والأعمال المستقبلية. البطارية جيدة جداً وخاصة في هاتف Galaxy S21 Ultra وذاكرة وصول عشوائي تبدأ مع 8 جيجارام. بالتأكيد هو أفضل هاتف أندرويد في عام 2021 على الرغم أن سعره مرتفع قليلاً ولكنه أفضل كثيراً مقارنة بسلسلة هواتف الجيل الماضي من سامسونج.

4- Oppo Find X3 Pro

على حين غفلة استطاع هاتف Oppo Find X3 Pro أن يصنع دوي هائل في الوسط التقني ويكسب ثقة جميع مواقع مراجعات الطرف الثالث بفضل شاشته المذهلة والاستثنائية التي تتمتع بألوان فاتنة ومُشرقة وتتمتع بمعدل تحديث سريع ونسبة سطوع عالية. جاء هذا الهاتف بتصنيف IP68 في مقاومة الماء والغبار وقدرة على التحمل تحت سطح الماء لعمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

الهاتف يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي تبدأ مع 8 جيجارام وتنتهي مع 16 جيجارام. سعة التخزين الداخلية تبدأ مع 256 جيجابايت وتنتهي مع 512 جيجابايت ولكن لا يوجد أيضاً منفذ لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية. كل شيء يجعل من هاتف Oppo Find X3 Pro هاتف رائد يستحق الاقتناء في عام 2021.

5- Google Pixel 5

لسنى جميعاً عشاق لهواتف جوجل، ولكن الحق يقال استطاعت الشركة من خلال نظام أندرويد 11 والكاميرا الاستنثائية أن تحسن صنيعاً وتصنع معروفاً لمن يحتاج استخدام هاتف بواجهة اندرويد 11 دون أي تعديل. الهاتف حاصل على تقييم IP68 والقدرة على تحمل الماء بعمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

يحتوي الهاتف على معالج Snapdragon 765G وذاكرة رام بحجم 8 جيجارام. الجانب السلبي الوحيد أن ذاكرة التخزين بسعة 128 جيجابايت ولا يوجد منفذ لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية ونوع الذاكرة UFS 2.1 وهو أصبح بطيء جداً مقارنة بنوع ذاكرة UFS 3.1 المتواجد في جميع الهواتف التي تحدثنا عنها سابقاً.

6- OnePlus 8 Pro / OnePlus 9 Pro

جدير بالذكر أن هواتف OnePlus الرائدة دائماً ما تحصل على تصنيف عالي في مقاومة الماء والغبار. فإذا كنت مللت من كثرة استخدامك لهواتف سامسونج وتريد بديل رائع يعمل بنظام أندرويد فتأكد أنك لن تخطأ في امتلاك هاتف OnePlus X Pro. لا يوجد أيضاً منفذ لبطاقة الذاكرة الخارجية ولكن لديك ذاكرة تخزين داخلية سريعة UFS 3.1 تبدأ مع 128 جيجابايت وتنتهي مع 256 جيجابايت.

هاتف OnePlus 9 Pro استطاع أن يوفر كاميرا استثنائية لعدسة العرض الواسع بدقة 50 ميجابكسل وهو ما لم يحدث من قبل في أي هاتف ذكي. فإذا كنت تريد معرفة المزيد عن الرائد الجديد فيمكنك الاطلاع على مقالة إمكانيات مذهلة في هاتف OnePlus 9 Pro سوف تدفعك لشرائه فور.

7- Samsung Galaxy 20 Ultra / Note 20 Ultra

بالتأكيد من الصعب أن يحاول أي شخص التوصية بهاتف Galaxy Note 20 Ultra بعد إطلاق Galaxy S21 Ultra وخاصة أن سعر الهاتف الجديد مرتفع جداً. ولكن إذا كنت تمتلك هاتف Note 20 Ultra بالفعل أو تجد أمامك صفقة شراء لهاتف مستعمل بسعر جيد فيجب أن تغتنم الفرصة على الفور.

بالتأكيد ستحصل على تصنيف عالي في مقاومة الماء والغبار IP68 وكاميرا مثالية – على الرغم أن كاميرا Galaxy S21 Ultra هي الأفضل – ولكن الفرق بين كلا الهاتفين قريب جداً. بالتأكيد لا يزال الهاتف رائع ويتمتع بمواصفات فنية خارقة ولن ننسى الدعم لقلم S-Pen من أجل الرسم والكتابة وإنجاز جميع أعمالك على شاشة الهاتف بسهولة.

8- Xiaomi Mi 11 Ultra

الرائد الجديد لشاومي عبارة عن هاتف ضخم جداً بشاشة 6.81 بوصة بمعدل تحديث 120Hz. تصنيف الهاتف في مقاومة الماء والغبار بتقييم IP68 وقدرة على تحمل الماء تحت عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

الهاتف يعمل بشريحة كوالكم Snapdragon 888 5G وذاكرة وصول عشوائي تبدأ مع 8 وتنتهي عند 12 جيجارام. وعلى الرغم أن الهاتف يحتوي على تكوين كاميرا خلفية رائع وكاميرا سيلفي مميزة وتصوير 8K و 4K. ولكن الجانب السلبي الوحيد – في رأيي الشخصي – وزن الهاتف، ولكن هذا الأمر طبيعي نتيجة البطارية الضخمة.