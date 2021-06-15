ولادة أنثى لوحيد القرن الأبيض الجنوبي المهدد بالانقراض

كشفت حديقة حيوان تامبا بمتنزه لاوري بارك في ولاية فلوريدا الأمريكية، عن ولادة أنثى جديدة لوحيد القرن الأبيض الجنوبي.

وقد ولدت هذه الأنثى خلال ساعات الليل، وحالتها الصحية هي والأم ” Alake” البالغة من العمر 20 عامًا جيدة.

وبدت أنثى وحيد القرن الصغيرة قوية وهو ترضع جنبًا إلى جنب من والدتها، وتمثل هذا الولادة الحالة الثامنة لحيوان وحيد القرن الأبيض في حديقة حيوان تامبا.

وتم الاقتران بين الأنثى Alake والذكر Ongava من خلال تنفيذ خطط بقاء الأنواع التي تشرف عليها جمعية حدائق الحيوان وحدائق الأحياء المائية “AZA” لضمان تكاثر هذه الأنواع المحمية.

من المتوقع أن تنضم أنثى وحيد القرن التي لم تتم تسميته بعد إلى القطيع في الأسابيع المقبلة، وسيتمكن الزوار من رؤية الوليدة خلال المعرض المقرر افتتاحه قريبًا.

وبحسب حديقة الحيوان فإن عدد حيوانات وحيد القرن الأبيض انخفض بشكل كبير أوائل القرن العشرين إلى ما بين 50 و200 حيوان، لكن الخطط الهادفة لحمايته من الانقراض أدت إلى زيادة أعداده إلى 20,400 في أفريقيا.

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