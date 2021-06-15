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دراسة: الأطفال ينتجون استجابةً مناعيةً قويةً ضد كوفيد-19

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد باحثون بريطانيون أن الأطفال لديهم استجابة مناعية قوية للفيروس المسبب لـ كوفيد-19، بناءً على دراسة جديدة.

وقام الباحثون بتقييم أجهزة المناعة لأربعة أطفال تقل أعمارهم عن ثلاثة أشهر تعافوا من كوفيد-19، وقارنوها مع البالغين الذين تعافوا أيضًا من المرض.

مقارنة بالبالغين؛ أنتج الأطفال مستويات عالية نسبيًا من الأجسام المضادة والخلايا المناعية التي يمكن أن تحمي على وجه التحديد من كوفيد-19.

قد يكون هذا هو السبب في أن الأطفال يبدو أنهم قادرون على مواجهة كوفيد-19، في وقت من الحياة حيث من المتوقع أن يكونوا أكثر عرضة للخطر ، وفقًا لمعدي الدراسة.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور أنو جوينكا ، وهو محاضر إكلينيكي في جامعة بريستول ومستشفى بريستول الملكي للأطفال: “من خلال إجراء دراسة مفصلة على الأطفال الصغار المحميين نسبيًا من كوفيد-19 الشديد، تبين كيف تبدو المناعة الواقية من حيث تكوين الأجسام المضادة المحددة والخلايا المناعية الموجهة ضد كوفيد-19”.

وأضاف في بيان صحفي للجامعة: “هذه معلومات مفيدة للغاية لتصميم لقاحات كوفيد-19،المستقبلية التي يمكن أن تسعى لتقليد هذه المناعة الوقائية”.

وقد نُشرت النتائج مؤخرًا في مجلة Cell Reports Medicine.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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