خاتم مفقود يعود إلى إصبع مالكه في نيويورك بعد 63 عامًا

اكتشفت امرأة من نيويورك كانت تنظف منزل والديها بعد وفاتهما، وجود خاتم قديم، وتمكنت من تعقب الرجل الذي فقده قبل 63 عامًا.

وقالت ماري جو أورزيش من Brockport إنها كانت تقوم بتنظيف منزل والديها في Lackawanna العام الماضي عندما وجدت خاتمًا خاصًا بطلاب مدرسة ثانوية لعام 1955 في درج في خزانة والدها.

وحمل الخاتم الأحرف الأولى من اسم “ELD” ، وكانت هذه الأحرف أول دليل لـ”أورزيك” في رحلتها نحو العثور على المالك.

وقالت “أورزيك” إن عملها كأمين مكتبة في كلية SUNY College في Brockport أعطاها المهارات التي تحتاج إليها لبدء البحث. جربت مكتبة Lackawanna العامة، لكن لم يكن لديهم أي كتب سنوية ترجع إلى عام 1955.

حاولت بعد ذلك الاتصال بمكتبة مدرسة Lackawanna الثانوية، لكن المدرسة كانت مغلقة بسبب جائحة كوفيد- 19.

قالت “أورزيك” إن الأمر استغرق بعض الوقت، لكنها تواصلت في النهاية مع سوزان بالومبو ، أمينة مكتبة مدرسة Lackawanna الثانوية.

لجأت “بالومبو” إلى كتاب يعود إلى عام 1955 وحدّد المالك المحتمل للخاتم باسم يوجين دارمستيدتر ، وهو الآن في الثمانينيات من عمره ولا يزال يعيش في لاكاوانا.

وقال دارمستيدتر إنه كان يعتقد دائمًا أن هذا الخاتم قد ضاع في إحدى مباريات الكرة في عام 1958 ، لكن من غير الواضح كيف أصبح في حوزة والد “أورزيك”.

قالت “أورزيك” إن والدها وأعمامها يمتلكون حانة تقع بالقرب من محطة الإطفاء حيث عمل دارمستيدتر كرجل إطفاء في الخمسينيات، موضحة أن رجال الإطفاء من المحطة كانوا يترددون على الحانو.

رتب Orzech للقاء حفيد دارمستيدتر ، توني ، لإعادة الخاتم، وفاجأها دارمستيدتر بأن الخاتم يناسب إصبعه الآن بشكل أفضل مما كان عليه عندما حصل عليه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية