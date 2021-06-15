امرأة تفوز بـ 870 ألف دولار بعد استخدام نفس أرقام اليانصيب لسنوات

قالت امرأة من ميشيغان، فازت بالجائزة الكبرى البالغة 866,890 دولارًا من جائزة “ميشيغان لوتاري فانتازي 5″، إنها فازت بالجائزة باستخدام نفس الأرقام التي لعبت عليها على مدار سنوات.

وذكرت المرأة التي تعيش مقاطعة كينت، والبالغة من العمر 47 عامًا ، والتي اختارت عدم الكشف عن هويتها، في حديثها لمسؤولي “ميشيغان لوتاري” أنها اشترت تذكرة في العاشر من مايو الماضي من متجر سبيدواي في وايومنغ واستخدمت نفس الأرقام التي كانت تلعب عليها منذ سنوات وهي: 03 -07-17-36-38.

وقالت: “أنا وزوجي نحب أن نلعب لعبة Fantasy 5، ونلعب دائمًا على نفس مجموعات الأرقام”.

وأضافت: “في اليوم التالي، شاهد زوجي الأرقام وتعرف عليها على الفور، اتصل بي وكان يتصرف بغرابة شديدة، وعندما سألته عن السبب قال: أعتقد أننا ربحنا بعض المال”.

سرعان ما اكتشف الزوجان أنهما فازا بالجائزة الكبرى 866,890 دولارًا.

وأردفت: “الفوز بجائزة يانصيب كبيرة كهذه أمر مذهل وغير متوقع، أشعر أنني فقدت عقلي في الأيام القليلة الماضية لأنني ما زلت لا أصدق أنها حقيقة”.

وقالت المرأة إن خططها تشمل إصلاح منزلها ودفع الفواتير وأخذ إجازة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية