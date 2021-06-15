ألحّ عليها بالزواج.. فغرست مفكّا في رأسه!

أقدمت امرأة مصرية، في إحدى محافظات صعيد مصر، اليوم الثلاثاء، على إحداث عاهة بحق شخص أربعيني ألحّ على طلب الزواج منها، حيث لم تتردد في غرس مفكّ في رأس المجني عليه.

وباشرت الشرطة المصرية البلاغ بالواقعة، حيث وصل المجني عليه البالغ من العمر “46 عامًا”، ويدعى “إبراهيم”، مصابًا بجرح نافذ بطول عشرة سنتيمترات، مع غرس مفك في رأسه.

وكشفت التحقيقات، أن “إبراهيم” تقدّم للزواج من سيدة تُدعى “لبنى”، عمرها “33 سنة”، وعندما رفضت، ألحّ عليها بالزواج، فما كان منها إلا أن غرست مفكًّا في رأسه، محدثةً جرحًا غائرًا.

وقد تم نقل المجني عليه لتلقي العلاج لمستشفى، حيث تم استخراج المفك من رأسه.

وألقت الشرطة القبض على المتهمة التي اعترفت بارتكاب الجريمة، وأحيل ملف الواقعة إلى النيابة العامة

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