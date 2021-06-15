ابل تطلق تحديث iOS 12.5.4 الأمني لأجهزة الايفون والايباد القديمة!

أطلقت ابل اليوم تحديث iOS 12.5.4 و iPadOS 12.5.4 لأجهزة الايفون والايباد القديمة التي لا تعمل بتحديث iOS 14. التحديث الجديد هو تحديث أمني يهدف إلى سد بعض الثغرات الأمنية.

تحديث iOS 12.5.4 و iPadOS 12.5.4 متاح الآن للتحميل على أجهزة الايفون والايباد الأقدم وذلك بالذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديثات النظام Software update.

تحديث iOS 12.5.4 هو تحديث أمني مهم وفقاً لأبل ويستحسن أن يقوم كافة المستخدمين بتنزيله على أجهزتهم.

عادةً ما تقوم ابل بإطلاق تحديثات أمنية لأجهزتها القديمة من أجل حمايتها من المخاطر الأمنية حتى وإن كانت غير مدعومة بالإصدارات الأحدث من النظام.

لا تقدم ابل عادةً أي مزايا برمجية إضافية في النظام للأجهزة الأقدم بل تكتفي بالتحديثات الأمنية من أجل حماية المستخدمين من هجمات البرمجيات الخبيثة ومحاولات المخترقين التي تستهدف الأجهزة الأقدم.

التحديث يعالج 3 ثغرات أمنية مختلفة في النظام تقوم بتنفيذ أوامر عشوائية، اثنين منهما متعلق بحزمة الـ WebKit.

ماذا عن الأجهزة الأحدث؟

بالنسبة للأجهزة الأحدث، تم إصلاح واحدة بالفعل مع تحديث iOS 14.6 وسيتم إصلاح الباقي مع تحديث iOS 14.7 القادم.

مع تحديث iOS 15 القادم، سوف تتبع ابل سياسة جديدة في التحديثات تعتمد على فصل التحديثات الأمنية عن التحديثات التقليدية مع إتاحة خيار للمستخدم لتنزيل وتثبيت التحديثات الأمنية فقط.