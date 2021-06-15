هاتف جوجل بيكسل 6 قد يأتي مع نوع جديد كليًا من الشواحن – شاحن Pixel Stand

سابقًا عُرفت قوقل بشاحن مميز يحمل الاسم Pixel Stand، لكن هذا الشاحن لم يبقى طويلًا ضمن الساحة حيث اختفى في فترة قصيرة جدًا، إلا أن النسخة التجريبية الأخيرة من نظام أندرويد 12 قد لمحت بقوة لعودة هذا الشاحن المميز، وهو شاحن لاسلكي من تطوير قوقل سيكون موجه بطبيعة الحال لهواتف بيكسل 6.

كل ما نعرفه حاليًا عن شاحن Pixel Stand اللاسلكي

تم اكتشاف الأكواد المعنية بالشاحن الجديد ضمن الشيفرة المصدرية لأندرويد 12 من طرف فريق موقع 9to5Google المتخصص، والشاحن الآن يعرف بالاسم الرمزي Luxuryliner، على عكس اسمه الرمزي السابق Dreamliner، وسيأتي هذا الشاحن الجذّاب مع مراوح للتبريد مثل تلك التي تواجدت في شاحن ون بلس اللاسلكي المشابه.

سيسمح الشاحن للمستخدم بالاختيار بين الوضع التلقائي للتبريد، أو وضع Quiet الهاديء لتخفيض صوت المراوح، أو وضع Power Boost والذي سيرفع قدرة الشاحن إلى آخرها!

قد يسمح شاحن Pixel Stand الجديد بتكيُّف المراوح مع الشحن بناءًا على التطبيقات المستخدمة، أو بناءًا على الوقت المستخدم فيه إن كان وقت النوم أو وقت في وسط اليوم أو ما شابه، كذلك فسيسمح لك الشاحن باستخدام تطبيق Google Recorder لتسجيل الصوت أثناء النوم مع عدم تأثير صوت المراوح على الصوت المسجّل.

كل ما سبق هي توقعات مبنية على شاحن بيكسل ستاند الأول، وعلى الشواحن المنافسة من الشركات الأخرى، والأمر حتى الآن غير مؤكد وقد لا تعلن قوقل عن الشاحن قريبًا، لكن من ناحية أخرى فكل الأدلة تلمح لأنه قادم قريبًا.. هل أنت مهتم؟

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