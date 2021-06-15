10 أشياء يحصل عليها الرئيس الأمريكي من جيبه الخاص

أن تكون رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية فهذه واحدة من أصعب الوظائف في العالم، على رغم بعض الامتيازات مثل العيش في البيت الأبيض، وتوفير طائرة سفر خاصة، وراتب سنوي يقترب من نصف مليون دولار وأشياء أخرى، لكن هناك أشياء يجب على صاحب هذا المنصب أن يحصل عليها بالدفع من جيبه الخاص، إليك 10 منها :

البقالة: على الرغم من أن البيت الأبيض يضم طاهٍ خاص، إلا أن الرئيس يجب أن يدفع ثمن طعامه هو وعائلته أثناء فترة مكوثهم فيه، وفقًا لما أكدته ميشيل أوباما في مقابلة عام 2018.

مصمم الملابس: قالت كاتي فيجيلانت، محاضرة أولى في العلوم السياسية في كلية اكسفورد في جامعة إيموري، أن الرئيس أو زوجته إذا أرادت ارتداء ملابس مصممة خصيصًا فيجب عليهم دفع أجر المصمم من جيبهم الخاص، ومن الممكن أن يقوم المصممين بتقديم الأزياء كهدايًا للرئيس أو زوجته لكن يجب التبرع بهذه الملابس بعد ارتدائها لمرة واحدة.

غسل الملابس: لا يتعين على الرؤساء دفع ثمن ملابسهم المصممة فقط، بل يتعين عليهم أيضًا دفع ثمن تنظيف ملابسهم من جيوبهم وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة CNN الأمريكية.

طاقم عمل للحفلات الخاصة: عندما يقيم الرئيس حفلة خاصة في البيت الأبيض سيكون مسؤولًا عن دفع التكاليف للنوادل وطواقم التنظيف وهذا قد يردع بعض الرؤساء عن استضافة مناسبات خاصة في مقر إقامتهم الحكومي.

أماكن العطلة: أوضح التقرير أنه عندما يذهب الرئيس في إجازة فيتعين عليه دفع فاتورة الفندق أو المكان الذي سيقطن فيه بنفسه.

أحداث خاصة خارج البيت الأبيض: إذا أراد الرئيس إقامة حدث خاص خارج البيت الأبيض أو مقر كامب ديفيد، فنفقات هذه الأحداث يجب أن يدفعها بنفسه، على عكس الحفلات الخاصة التي تقام في البيت الأبيض فيتم دفع أجور الموظفين فيها من خلال أموال دافعي الضرائب.

الأدوات المنزلية العامة: تحتاج معظم الأسر إلى أشياء خاصة بها، مثل ورق التواليت ومعجون الأسنان وأكياس القمامة، وعلى الرغم من أنه البيت الأبيض إلا أن الرئيس يجب أن يدفع ثمن مثل هذه الأشياء من جيبه الخاص.

هدايا لكبار الشخصيات الأجنبية: عندما يزور رؤساء دول أو حكومات آخرون الولايات المتحدة هناك توقع بأن رئيس الولايات المتحدة سيقدم لهم هدية، لكن وفقًا لجنيفر كابس، المنسقة والمؤرخة في موقع بنجامين هاريسون الرئاسي في إنديانابوليس، يجب على الرؤساء دفع ثمن هذه الهدايا من جيوبهم.

الديكورات الداخلية: على الرغم من أنه يُسمح للرئيس بمكافأة قدرها 100 ألف دولار لإعادة تصميم أجزاء من البيت الأبيض، فإن أي شيء يتجاوز ذلك هو شيء يتعين عليهم دفعه بنفسه.

منازلهم الشخصية: على الرغم من حقيقة أن الرؤساء وعائلاتهم لن يعيشوا في مساكنهم الشخصية لمدة أربع سنوات على الأقل،إلا أنهم مسؤولون عن دفع الرهن العقاري وأي صيانة للمنازل بأنفسهم.

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