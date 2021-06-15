كيفية استرجاع الصور و الملفات المحذوفة من الأندرويد واستعادة رسائل واتس اب؟

إذا كنت تمتلك جهازاً أو عدة أجهزة بنظام الأندرويد يفضل أن يكون لديك برنامجاً مميزاً ليكون رفيقك عند مواجهة المشاكل الشائعة والصعبة في أجهزة الأندرويد، ونحن نرشح لك برنامج iMobie DroidKit الذي سوف نستعرضه هنا في تلك المقالة.

أبرز مميزات برنامج iMobie DroidKit

استعادة البيانات المفقودة أو المحذوفة: الاستعادة السريعة من جهاز الأندرويد بدون روت، الاستعادة المتعمقة من جهاز الاندرويد مع عمل الروت، استعادة من بطاقة SD استعادة بيانات واتساب بدون روت: بإمكانه رؤية الملفات المحذوفة بما في ذلك الصور والدردسة والملفات وغيرها في الواتساب، ثم استرجاع ما تريد. فتح جميع أنواع قفل الشاشة على جميع أجهزة الأندرويد والتابلات. إصلاح مشاكل نظام Android مع أعلى معدل نجاح. تجاوز قفل FRP لجهاز سامسونج إعادة تثبيت أو ترقية نظام Android استخراج البيانات الهامة من جهاز سامسونج حتى لو كان معطل بشكل كامل، أو استخراج البيانات من نسخ Google الاحتياطية، او من بطاقة SIM، بدون روت. تنظيف الملفات غير المرغوب فيها في النظام. البرنامج يدعم اللغة العربية 100% ولغات أخرى.

خير رفيق لأجهزة الأندرويد

مشاكل متعددة قد تواجهها على فترات متفاوتة عند استخدام أي جهلز إلكتروني وعند الحديث خصوصاً عن أجهزة الأندرويد فإن هناك بعض المشاكل الشائعة التي تحتاج لنوع من المهارة لحلها وأحياناً تتطلب الذهاب إلى مركز صيانة مختص.

برنامج iMobie DroidKit سوف يتولى حل مشكلات حرجة للغاية كأن يقوم باسترجاع ملفات محذوفة كمجموعة صور قيمة أو رسائل واتس اب مهمة، أو يقوم بتجاوز قفل الشاشة عند نسيان كلمة السر. (كيفية استرجاع الصور المحذوفة من الأندرويد)

هل قمت بعمل ضبط المصنع لجهازك عن طريق الخطأ؟ لا مشكلة أيضاً سوف يتولى البرنامج إعادة ما تم حذفه من الجهاز سواء أكانت البيانات المخزنة عليه أم من النسخ الاحتياطي الذي يتم عبر حساب جوجل.

أيضاً إن كُسرت شاشة هاتفك أو تعرض جهازك للتلف يمكن لبرنامج iMobie DroidKit استخراج الملفات المخزنة عليه. كل هذا وأكثر بدون تعقيد أو عمل روت للجهاز وبواجهة تدعم اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية ولغات أخرى.

تحميل برنامج iMobie DroidKit

برنامج iMobie DroidKit متاح للتحميل كنسخة تجريبية مجاناً على أجهزة الحاسوب بنظامي ويندوز أو ماك، ويمكنك التمتع بكامل مزايا البرنامج المذكورة آنفاً بسعر يبدأ من 69 دولاراً أمريكياً عوضاً عن 239 دولاراً أمريكياً وذلك لفترة محدودة.

كما يمكنك شراء ترخيص جزء من البرنامج لاستعادة الملفات المحذوفة أو تجاوز قفل الشاشة فقط على سبيل المثال.



تحميل iMobie DroidKit



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