مايكروسوفت ستقوم بإيقاف الدعم عن نظام ويندوز 10 في عام 2025 – ما هي التفاصيل؟

إن كنت لا تعلم، مايكروسوفت تحضر حاليًا لعقد حدث حصري متمحور بالكامل حول نظام تشغيل ويندوز، ولفترة طويلة كانت الأخبار تفيد بأننا على وشك أن نلقتي بنظام جديد كليًا، والذي وصفه البعض باسم ويندوز 11، لكن هذه الأخبار كانت مستبعدة، هذا إلى أن قامت مايكروسوفت بالإعلان رسميًا عن إيقاف الدعم عن ويندوز 10 في أكتوبر 2025، وهو إعلان غريب، نظرًا لأن هذا هو نظامها الرئيسي حاليًا!

إيقاف الدعم عن نظام ويندوز 10

التحديث القادم لويندوز 10 معروف حتى الآن باسم Sun Valley وهو التحديث رقم 21H2، ورقم 21 عبر عن عام 2021، بينما H2 تعبر عن النصف الثاني من العام، ونظرًا لأن مايكروسوفت بشكل غريب أعلنت عن نهاية دعم ويندوز 10، فهذا يعني ببساطة أنه سيكون هناك بديل ما.

الدعم سيتوقف في 14 أكتوبر من عام 2021، في حين أن نظام ويندوز 10 الآن لديه أكثر من 1.3 مليار مستخدم نشط حول العالم! وببساطة، يمكننا أن نتوقع أن تحديث Sun Valley القادم سييكون خطًا فاصلًا في مسيرة نظام ويندوز 10.

قامت مايكروسوفت بتثبيت نظام ويندوز 10 منذ سنوات، حيث اعتبرته النظام النهائي وبدأت بشكل دوري في إرسال التحديثات والتحسينات له، لكن يبدو وبناءًا على ما سبق أننا على وشك أن نلقتي بنظام ويندوز 11 فعلًا، أو نسخة جديدة كليًا من ويندوز باسم مختلف!

من ناحية أخرى، قد يستمر النظام في العمل باسم ويندوز 10، لكن يكون هناك خطًا فاصلًا بين الإصدار المتاح في اللحظة الحالية، والإصدار القادم، ويتم اعتبارهم نسختن مختلفتين كليًا.