تحديث iOS 15 – كيف سيجعل سماعات AirPods أفضل؟

تحديث iOS 15 و iPadOS 15 للايفون والايباد ومعهم أيضاً تحديث macOS Menetery لأجهزة الماك سوف يحملون جميعهم مزايا جديدة لسماعات الآيربودز AirPods بإصداراتها المختلفة.

تلك الإصدارات تشمل سماعات AirPods الجيل الأول والثاني وسماعات AirPods Pro بالإضافة إلى سماعات AirPods Max وبجانب المزايا الأساسية التي اعتدت عليها سوف تجلب التحديثات الجديدة مزايا أخرى إضافية.

ميزة إذاعة الإشعارات

هذه الميزة سوف تمكن المساعد الشخصي Siri من إذاعة وقراءة الإشعارات والرسائل التي تردك على الايفون او الايباد أو ماك من خلال سماعة AirPods المتصلة بالجهاز.

ميزة تعزيز المحادثات

ميزة تعزيز المحادثات Conversation Boost هي ميزة موجهة بالأساس إلى ذوي الاحتياجات الخاصة من المصابين بضعف السمع.

هذه الميزة تجعل سماعات AirPods Pro فقط قادرة على تمييز صوت الشخص الذي يتحدث إليك، وباستخدام قدرات الميكروفون والذكاء الاصطناعي سوف تقوم السماعات بتضخيم ورفع مستوى الصوت للشخص المستمع الذي يضع السماعات في أذنيه.

ننوه أن تلك الميزة ستتوفر فقط على سماعات AirPods Pro دون غيرها من الإصدارات سواء AirPods أو AirPods Max.

الصوت المحيطي

سماعات AirPods بأنواعها سوف تدعم ميزة الصوت المحيطي Spatial Audio على أجهزة الايفون والايباد بالإضافة إلى أجهزة ماك وتلفاز ابل على خدمة الموسيقى Apple Music وفيس تايم وأي صوت أو فيديو يتم تشغيله مع تحديثات ابل الجديدة.

ميزة الصوت المحيطي Spatial Audio تتيح للمستخدم معرفة اتجاه الصوت القادم من السماعات.

تتبع موقع السماعات

مع تحديثات ابل الجديدة سوف تتمكن من تتبع موقع سماعات AirPods حتى وإن كانت خارج نطاق البلوتوث الخاص بجهازك اعتماداً على أجهزة ابل المملوكة لمستخدمين آخرين.

أيضاً سوف يصلك تنبيه عندما تترك السماعات وتذهب بعيداً وتخرج السماعات خارج تغطية مدى البلوتوث لجهازك.