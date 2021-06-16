شركة أونور تعمل على هاتف قابل للطي باسم Magic Fold – هل يحقق نجاحًا؟

سوق الهواتف القابلة للطي مستمر في الانتعاش بطريقة لا تقبل الشك، وهذا نظرًا لأن الأسعار بدأت فعليًا ف الانخفاض مقارنةً ببداية هذه “الموضة”، هذا مع وجود منافسة قوية حاليًا من شاومي، وتحضيرات من أوبو وجوجل لدخول هذا المجال، لكن إلى جانب هذا كله، شركة أونور لن تترك هذا السوق دون منافسة، حيث تعمل الشركة حاليًا على هاتف قابل للطي باسم Magic Fold.

كل ما نعرفه عن الهاتف القابل للطي Magic Fold من أونور

طبقًا لتقرير رب من منصة DSCC المتخصصة في الشاشات فشركة أونور تعمل حاليًا على هاتف قابل للطي مع دعم تقنية الطيي للداخل In-Folding، وبالطبع فهذا سيكون أول هاتف قابل للطي من أونور، على عكس هواوي التي أطلقت أكثر من هاتف قابل للطي أثناء امتلاكها لأونور قبل انفصال الشركتين بشكل كامل.

طبقًا لنفس التقرير، المنتج المنتظر من أونور سيأتي مع تصميم وفكرة عامة مشابهة تمامًا لما تحضره أوبو وجوجل من هواتف قابلة للطي وهي التي ظهرت ف التسريبات السابقة، وبطبيعة الحال فالهواتف القابلة للطي نفسها هي منتجات مبتكرة وثورية، لذلك لا نتوقع اختلافات شديدة بين المنتج النهائي الذي تقدمه كل شركة.

حسبما نعلم، هاتف Magic Fold القابل للطي من أونور سيكون مطورًا بشكل كامل من طرف أونور ولن يتاثر بأي شكل بهواتف هواوي القابلة للطي السابقة مثل Mate X2 وغيره، كما أنه سيأتي لمنافسة هواتف قابلة للطي متوفرة حاليًا بالفعل، وهي بالطبع هوانف سامسونج، شاومي وهواوي والتي تباع حاليًا في الأسواق.

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