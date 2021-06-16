بروفايل| حنان منصور تحكي عن أنجيلا ميركل وبشير السعداوي

تهدف فكرة “بروفايل”، الاقتراب من الأسماء الليبية التي لها أثر ومشاركة في الحراك الليبي بشكل عام، في الفنون والسياسية والثقافة والعلوم، وكل المجالات، الكُتّاب والمثقفين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني ومن لهم تأثير مباشر وآراء في الثقافة والفِكر، عبر أسئلة محدّدة وشبه موحّدة لكل المشاركين فيها، تعتمد على الإجابات المختصرة.

الاسم: حنان سالم خليفة منصور

مواليد:1973

طفولتك، المدرسة، الهواية:

قضيتها في قريتي الهادئة أبي عيسى مدرسة أبوشيبه والوحدة وأبي عيسي الثانوية بنات.

تعليمك: دكتوراه

وظفيتك: أستاذ جامعي

كم عدد أصدقائك المقربون:

1

متزوج/ة أم أعزب:

متزوجة

الصورة التي تتمنى أن يضعها الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي:

الورود

أشخاص تتمنّى أن يكونوا ضمن أصدقائك، شعراء سياسيين علماء، أوغيرهم، ليس مهما أن يكونوا من ليبيا، أو خارجها، بإمكانك إدراج أي شخصية تاريخية ولها اسم؟ الادباء والشعراء والكتاب دون استثناء والسياسين؟

أنجيلا ميركل

البوست أو التغريدة “المنشور”، الذي ترغب في كتابته ولكنك تترددت في كتابته؟

حقائق تاريخية عن شخصيات وطنية لكن ظرف الوطن لايسمح بذلك الان

أهمّ قصيدة بالنسبة لك؟

وقفا عليها الحب

هل أصبح العالم الافتراضي عالم حقيقي أو العكس.. “اختياري”

لا

لعبتك المفضلة؟

الكلمات المتقاطعة

شخصية تتمنى أن تصل لرئاسة ليبيا؟

لا أجد في المشهد شخصية توافقية ولكن أتمني شخصية مثل بشير السعداوي

الآن.. أكتب/بي ما ترغب في كتابته، دون أي أسئلة، “اختياري”.

ليت قومي يعلمون فيقرأون التاريخ بحيادية فالتاريخ في ظاهره خبر وفي باطنه نظر وتحقيق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية