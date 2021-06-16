خبيرة ألمانية تكشف أثراً غير متوقع للعمل من المنزل

أكدت المختصة في علم النفس الألمانية فرانسيسكا شتيغلر، التأثير السلبي للعمل من المنزل على النفس، وقالت إنّ العمل من المنزل قد يؤدي للاحتراق النفسي لغياب الحدود الفاصلة بين الحياة الوظيفية والحياة الشخصية.

وحددت الاختصاصية الألمانية أعراض الاحتراق النفسي بشعور الشخص بالإرهاق بشكل مستمر، ودون بذل أي مجهود، وعدم القدرة على التركيز، وصعوبة القيام بأي مجهود، بالإضافة إلى فقدان الاهتمام بالعمل، والشك بقدرته على إنجاز العمل.

وأشارت إلى أنّ بعض الأشخاص يعانون من الشعور بالحزن والكآبة، بالإضافة لمعاناتهم من صعوبات كبيرة في النوم.

ودعت الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض مراجعة طبيب نفسي، لأنّ إهمال هذه الأعراض قد يجعلهم يدخلون في مرحلة اكتئاب.

ولتجنب هذا الأمر طلبت فرانسيسكا من الأشخاص العاملين من المنزل توفير بيئة عمل صحية في المنزل مع تنسيق الأمور، بحيث يحدد الشخص عدد ساعات محددة يلتزم بها للقيام بالأعمال الموكلة إليه، وفصل حياة العمل عن الحياة الشخصية.

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