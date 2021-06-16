أب يختار لابنه اسماً من 23 حرفاً

اختار رجل فلبيني يُدعى “ماك باسكال” ويعمل في تصميم المواقع الإلكترونية، اسماً غريباً لابنه، حيث أطلق عليه Hypertext Mark-UP Language، والذي يعرف اختصاراً بـ HTML.

وقال الرجل الذي يعيش في مدينة بولاكان الفلبينية إنّه اختار هذا الاسم لولده لأنّ تسمية الأطفال بأسماء غريبة تقليد في عائلته، ولأنّه محب لعمله بشكلٍ كبير.

وتوقع الأب أنّ يُسبب الاسم الطويل بعض المشاكل لابنه الذي ولد بوزن 2.25 كيلو غرام، وذلك لأنّ الاسم يشبه اسم مدينة أو مستشفى.

ونشرت عمة الطفل صورة له مع تفسيرٍ للاسم، وحظيت الصورة بانتشار كبير على المواقع وبردود فعل متباينة، حيث اقترح البعض اختصارات طريفة لاسم الطفل، في حين لام البعض الآخر والديه على اختيار اسم سيسبب بكل تأكيد مشاكل للطفل في المستقبل.

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