لطفي بو شناق يحيي حفلاً في مهرجان قرطاج

أعلن الفنان التونسي لطفي بو شناق عن مشاركته في النسخة القادمة من مهرجان قرطاج الدولي، حيث أكد الفنان التونسي أنّه سيحيي إحدى حفلات المهرجان.

وعبّر لطفي بو شناق عن شوقه للالتقاء بعشاقه في بلده تونس، وأكد أنّ الحفل سيقام وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار الفنان التونسي إلى أنّ الحفل سيشهد مشاركة عدد من المطربين أمثال شهرزاد هلال، رحاب الصغير، وسليم الجزيري من تونس، ودلال أبو آمنة من فلسطين، والتي تشارك للمرة الأولى في المهرجان.

الجدير بالذكر أنّ اللجنة المنظمة للمهرجان الشهير قررت إقامة الدورة 56 منه في الفترة الممتدة من 10 يوليو إلى 18 يوليو القادم، ووسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا.

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