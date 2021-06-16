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أغلى نبتة منزلية في العالم تُباع بمبلغ قياسي

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد دار مزادات “تريد مي” بيع نبتة منزلية من نوع “رافيدوفورا تتراسبرما”، بسعر قياسي وصل لـ19 ألف دولار أمريكي.

وقالت ميلي سيلفستر المتحدثة باسم دار المزادات، إنّ هذا الرقم هو الأعلى لنبتة منزلية على الإطلاق، وأكدت أنّ المزاد شهد منافسة كبيرة بين الأشخاص الراغبين بشراء النبتة خاصةً في اللحظات الأخيرة للمزاد.

وأشارت ميلي إلى أنّ المزاد جمع أكثر من 102 ألف مشاهدة، وأكثر من 1600 قائمة مراقبة، وقالت إنّ هذا الأمر يدل على مدى عشق الناس للنباتات المنزلية.

يُذكر أنّ نبتة رافيدوفورا تتراسبرما تُعد من النباتات البيضاء اللون، والتي تحتوي على 8 أوراق، وجزء تاسع، وتعيش هذه النبتة في بعض مناطق تايلاند، وماليزيا

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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