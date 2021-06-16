تويتر تضيف إعدادات متعلقة “بالأنثى” العربية

فاجأت منصة تويتر المستخدمين العرب، بإضافة تاء التأنيث للكلمات والمصطلحات الموجودة في واجهة المستخدم.

وستتيح الميزة الجديدة للمغردات التغريد بصيغة الأنثى، حيث سيخاطب تويتر حسابات النساء العربيات بعبارة غردي عوضاً عن عبارة غرّد، واكتشفي عوضاً عن عبارة اكتشف.

وقالت تويتر إنّ الميزة الجديدة ستكون متاحة حالياً لمستخدمي ويب فقط، على أن تتوفر في الفترة القادمة لمستخدمي الأجهزة العاملة بنظامي أي أو إس، وأندرويد.

ولتفعيل الميزة الجديدة يجب على المستخدمة التوجه نحو الإعدادات والخصوصية، ثم اختيار إمكانية الوصول والعرض واللغات، وبعدها اختيار اللغات، ثم لغة العرض، واختيار العربية مؤنث من قائمة اللغات الموجودة.

يُذكر أنّ تويتر قامت خلال الفترة الماضية بإضافة عدد كبير من الميزات لمنصتها، في إطار سعيها لجذب مستخدمين جدد إليها.

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