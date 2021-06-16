عابد فهد يستعد لبطولة مسلسل عن بيروت

أعلنت شركة “الصباح إخوان” عن تعاقدها مع الفنان السوري عابد فهد؛ للعب دور البطولة في مسلسل “شتي يا بيروت” التي ستقوم بتصويره خلال الفترة القادمة.

وأكد كاتب العمل بلال شحادات أنّ العمل قيد التأليف والكتابة، وأنّه سيتناول حياة شقيقين وابن عمّ لهما، والصراعات التي يخوضها الإنسان خشية فقدان من يحب.

وأشار إلى أنّ أحداث العمل مستمدة من الواقع، وأنّه اعتمد في كتابته على سياسة ورطة درامية تُولّد ورطة أخرى، وأنّ المسلسل سيتم تصويره في العاصمة السورية دمشق والعاصمة اللبنانية بيروت.

يُذكر أنّ الشركة المنتجة للعمل ستسعى خلال الفترة القادمة للتعاقد مع كوكبة من النجوم؛ ليكونوا بجوار النجم السوري في هذا المسلسل.

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