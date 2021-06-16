منوعات

فيس تايم على تحديث iOS 15 – كيفية دعوة مستخدمي الأندرويد و ويندوز إلى مكالمة الفيديو؟

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار التقنية
اخبار التقنية
مصدر الخبر / اخبار التقنية

واحدة من المزايا المهمة التي أعلنت عنها ابل في تحديث iOS 15 و iPadOS 15 إمكانية إجراء مكالمات فيس تايم مع مستخدمي الأندرويد أو ويندوز عبر دعوتهم إلى المكالمة لأول مرة.

يتم ذلك ببساطة، والمبدأ هنا أن تطبيق فيس تايم على تحديث iOS 15 و iPadOS 15 سوف يقوم بإنشاء رابط للمحادثة تماماً مثل هو الحال في تطبيق زووم Zoom.

هذا الرابط يمكن نسخه ومشاركته مع أفراد العائلة أو الأصدقاء أو أي شخص آخر وباستخدام هذا الرابط يمكن لهذا الشخص الانضمام إلى المكالمة من خلال متصفح الأندرويد أو ويندوز بعد التحديث إلى iOS 15 و iPadOS 15.

كيفية دعوة مستخدمي الأندرويد و ويندوز إلى مكالمة فيس تايم؟

  • قم بفتح تطبيق فيس تايم FaceTime على الايفون او الايباد.
  • اضغط على خيار إنشاء رابط Create Link. يمكن أيضاً تسمية الرابط واختيار طريقة مشاركته مع من تريد سواء عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل أو أي من تطبيقات التواصل الأخرى.

  • يمكن نسخ الرابط ولصقه في أي مكان.
  • ينضم الشخص الآخر للمحادثة عند يقوم بفتح الرابط عبر المتصفح في الأندرويد أو ويندوز دون الحاجة إلى حساب أو جهاز ابل.

واجهة محادثة الفيديو لدى الشخص الآخر على المتصفح تشبه مثيلتها على الايفون والايباد حيث ستظهر خيارات كتم الصوت، إلغاء الفيديو، تبديل الكاميرا، مفادرة المحادثة وغيرها.

ننوه أن تلك الميزة ليست متوفرة الآن وإنما سيتيحها تطبيق فيس تايم FaceTime بعد التحديث إلى iOS 15 و iPadOS 15.

الوسوم

Facetime iOS 15 iPadOS 15 تحديث iPadOS 15 فيس تايم مزايا iOS 15 مكالمات FaceTime مميزات iOS 15

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع اخبار التطبيقات

عن مصدر الخبر

اخبار التقنية

اخبار التقنية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك