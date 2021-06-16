تسريبات تكشف مواصفات هاتف شاومي الجديد MI 12 Ultra

أكدت التسريبات الواردة من شركة شاومي استعداد الشركة الصينية لإطلاق هاتف جديد يحتوي على 5 كاميرات، ستُطلق عليه اسم MI 12 Ultra.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 888 5 G ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد.

وستُزود الشركة الصينية هاتفها بشاشة تحتوي على كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 20 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و12 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

ومن المتوقع أن تبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 128 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية لـ12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أن التسريبات لم تستطع اكتشاف موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق، ولا سعره.

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