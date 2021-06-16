Beats تُطلق سماعة بتصميم مميز تعمل بالأوامر الصوتية

كشفت شركة Beats عن سماعة لاسلكية جديدة بمواصفات مميزة، وبميزة إلغاء الضوضاء النشطة أطلقت عليها Studio Buds.

وستأتي السماعة الجديدة بتصميم داخل الأذن مميز، يتوافق مع أذن المستخدم، ويمنحه راحة كبيرة أثناء استخدامها.

وستدعم السماعة الجديدة نظام التشغيل أندرويد ووأي أو إس، ومعايير IPX4 في مقاومة الماء والغبار، وسيكون المستخدم قادراً على التحكم بها من خلال الأوامر الصوتية بعبارة Hey Siri.

وستحتوي السماعة على بطارية تجعل السماعة تعمل لمدة 5 ساعات متواصلة في حال تم تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، و8 ساعات في حال تم إيقافها.

وتتميز السماعة باحتوائها على محرك 8.2 مم، وبدعمها ميزة Fast Pair، وFind My Device.

يُذكر أنّ Beats ستُوفر سماعتها الجديدة بألوان الأسود، الأحمر، والأبيض، وستُطلقها في الأسواق العالمية يوم 24 يونيو الجاري بسعر 150 دولاراً أمريكياً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية