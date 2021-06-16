“هونر” تكشف مواصفات هاتفها المرتقب “50 Pro”

كشفت شركة هونر الصينية عن هاتفٍ جديدٍ ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، ومواصفات مميزة أطلقت عليه Honor 50 Pro.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Snapdragon 778 5G الحديث والمتطور، ومعالج رسوميات Adreno 642L، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة Magic UI 4.2.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة مقاس 6.72 بوصة ودقة عرض 1236*2676 بيكسل، ومعدل تحديث 120 HZ، وكثافة بيكسلات 439 بيكسل.

وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و12 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 108 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 100 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات، بالإضافة لمنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الصينية، ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 578 و624 دولارا أمريكيا.

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