هكذا تؤثر الحرارة العالية على مرضى القلب

قالت مؤسسة القلب الألمانية إنّ الحرارة العالية خلال فصل الصيف، تُشكل تهديداً حقيقياً على صحة مرضى القلب.

وأشارت إلى أنّ ارتفاع درجات الحرارة يؤدي لحدوث انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، ولهبوط حاد في الدورة الدموية، بالإضافة للإصابة بضربة حرارية تُشكل خطراً حقيقياً على حياة الإنسان.

وحددت المؤسسة الألمانية بعض الأعراض التي تستوجب مراجعة الطبيب، في حال تزامن ظهورها مع ارتفاع درجات الحرارة والشعور بالتعب والإرهاق، وفقدان القدرة على التركيز، بالإضافة إلى ضعف التركيز، والتقلصات العضلية، واضطراب نظم القلب.

ودعت مرضى القلب لاستشارة الطبيب فور ظهور هذه الأعراض، وذلك من أجل أخذ الأدوية المناسبة، وشرب كميات السوائل المطلوبة، بالإضافة لقياس ضغط الدم بصورة منتظمة.

وحذّرت المؤسسة الألمانية مرضى قصور القلب من الإفراط في شرب الوسائل، لأنّ الإفراط في شربها يؤدي لتدهور عمل القلب.

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