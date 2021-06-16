بسبب ابتسامة.. بريطانية تعاني من آلام مستمرة في فمها

تسبب الابتسامة التي رُسمت على وجه البريطانية كارلا شو، بعدما فازت بجائزة في اليانصيب، بآلام حادة في فمها.

حيث صرخت المرأة التي تملك طفلين عندما علمت بفوزها بقيمة 37 ألف دولار أمريكي، وارتسمت على وجهها ابتسامة أثرت عليها بشكل كبير.

وقالت كارلا إنّها صرخت وقالت نعم هذا مذهل، مذهل تماماً، وأكدت أنّ هذه الجائزة أكبر جائزة تربحها في حياتها.

وأشارت كارلا إلى أنّ ابتسامتها تسببت بآلام شديدة في فمها، وأنّها لا تزال تعاني من هذه الآلام حتى الآن.

وقالت كارلا إنّها ستستغل أموال الجائزة للقيام بشهر عسل مع زوجها، حيث ستذهب برفقته في رحلة إلى جزر المالديف.

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