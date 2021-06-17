أندرويد 12 يتلقى 7 مميزات جديدة تتضمن الرسائل المميزة، التشفير للرسائل، تتبع الزلازل والمزيد

أندرويد 12 هو واحد من أهم أنظمة التشغيل منذ فترة طويلة جدًا، هذا لأن هذا الإصدار سيقدم تغييرات شكلية كثيرة جدًا، إلى جانب مميزات وخواص جديدة كليًا، وهو الأضخم مقارنةً بالإصدارات السابقة له خصوصًا أندرويد 12 الذي لم يقدم الكثير من المميزات والخواص للمستخدمين، واليوم نشارككم سبع مميزات جديدة سنشهدها في أندرويد 12.

1- خاصية التنبيه بوجود الزلازل

في عام 2020 بدأت قوقل في إطلاق واحد من أكبر أنظمة التعرف على الزلازل حول العالم، وهذا النظام كان فقط متاحًا في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بدأ في الوصول لبلدان أخرى مثل نيوزلندا واليونان، وها هو يصل إلى دول مثل تركيا، الفلبين، كازاخستان ودول أخرى عديدة، وسيكون النظام مدمجًا في نظام أندرويد 12.

2- التشفير ثنائي الاتجاه في تطبيق الرسائل

تطبيق الرسائل القصيرة المدمج مع أندرويد 12 سيضم الآن خاصية التشفير ثنائي الاتجاه End-to-End Encryption مع تفعيل خاصية RCS، أي إرسال الرسائل عبر الإنترنت وليس شبكة الجوال، وهذا النوع من التشفير سيتيح منع اي جهة أخرى من الإطلاق على محتوى رسائلك إطلاقًا.

3- خاصية الرسائل المميزة Starred Messages

حدثناكم عن هذه الخاصية في خبر سابق، وهي حقًا خاصية مهمة، نظرًا لأنها تتيح لك تفضيل وحفظ الرسائل المميزة وذات الأهمية الكبيرة من خلال الضغط على زرّ النجمة، وبعدها يمكنك الوصول لكل رسائلك المميزة تلك من خلال قسم مخصص لذلك في تطبيق الرسائل.

4- اختصارات المساعد الشخصي

المساعد الشخصي Google Assistant سيدعم الآن الاختصارات لتسريع العمليات المدرجة من خلاله، مثلًا يمكنك أن تضبط اختصار وبمجرد أن تنطقه للمساعد الشخصي على هاتفك سيتم إنجاز مهمة ما أنت حددتها من قبل، إلى جانب تطبيقات عديدة لهذه الخاصية، وإن كنت تمتلك أندرويد 12 بأحدث إصدار الآن يمكنك أن تقول لهاتفك: Hey Google, Shortcuts لتبدأ في التعامل مع هذه الخاصية الجديدة.

5- خواص جديدة للوجوه التعبيرية

مع أندرويد 12 ستجد أن الكيبورد يعرض عليك وجوه تعبيريه Emojis مميزة متعلقة بالمحتوى الذي تقوم بكتابته في الوقت الحقيقي، وهذه الخاصية بالفعل متاحة في آخر إصدار تجريبي من لوحة مفاتيح GBoard، لكنها ستكون متوفرة للجميع مع التحديث الجديد.

6- تحديث كبير لنظام أندرويد أوتو

نظام أندرويد أوتو هو إصدار أندرويد المخصص للسيارات، أو تحديدًا لشاشات السيارات، ومع التحديث الأخير سيكون النظام قابل للتخصيص بشكل أكبر وسيعطي حرية كبيرة للمستخدمين لتخصيص شاشات سياراتهم، إلى جانب إمكانية الانتقال من الوضع المظلم للمضيء بسهولة وكذلك إمكانية الإبحار في النظام بسلاسة أكبر، مع وجود تطبيقات للملاحة أو صفّ السيارة، والمزيد.