تسريبات – هذه أبرز ملامح الجيل السابع القادم من ساعة ابل!

تبقت أشهر قليلة وتكشف ابل عن الجيل السابع القادم من ساعة ابل Apple Watch Series 7. صحيفة بلومبيرج الإخبارية الأمريكية كشفت عن أهم ملامح الساعة القادمة نقلاً عن مصادرها داخل ابل.

تعديل تصميم الشاشة

هذا سيكون الملمح الأبرز في الساعة القادمة من ابل حيث ستقوم ابل بتقليل الحواف حول الشاشة لجعل الشاشة تشغل معظم المساحة وكذلك زيادة قياسها دون زيادة في الحجم مع تصميم مسطح يشبه تصميم سلسلة ايفون 12. هذا قد يكون أول تعديل في التصميم تشهده الساعة منذ إطلاقها.

معالج جديد

في الساعة القادمة سوف يتم الاعتماد على معالج جديد أسرع من ذي قبل، كما سيتم تحسين الشبكات اللاسلكية في الساعة.

دعم موجات الراديو فائقة التردد UWB

ساعة ابل القادمة ستدعم تقنية تحديد الموقع المعتمدة على موجات الراديو فائقة التردد Ultra Wideband. هذا سوف يساعد في تحديد موقعها بدقة عند فقدانها وكذلك التوافق مع جهاز ابل AirTag الجديد لتتبع مواقع الممتلكات والمقتنيات الشخصية.

ماذا عن حساسات الصحة الجديدة؟

في الجيل السابع القادم من ساعة ابل كانت هناك خطط طموحة من أجل إضافة مستشعر لمراقبة درجة حرارة الجسم لكن ذلك تم تأجيله إلى عام 2022.

أيضاً حساس مراقبة نسبة السكر في الدم سوف يتم تأجيل إدراجه إلى إصدارات لاحقة.

نحن في انتظار الجيل السابع من ساعة ابل بحلول شهر سبتمبر المقبل وبالتزامن مع ذلك سيتم إطلاق تحديث الساعة الجديد watchOS 8 الذي ربما سيحتوي على بعض المزايا الحصرية للساعة القادمة.