فيديو.. مواطن إيراني يمتطي حصاناً ويستل سيفاً ويدعي أنه «المهدي المنتظر»

اعتقلت الشرطة الإيرانية، مواطنا يمتطي حصانا ويحمل سيفا في أحد شوارع مدينة أصفهان، ويدعي أنه “المهدي المنتظر”.

وأظهر مقطع فيديو شخصا يرتدي لباسا أخضر ويحمل سيف “ذو الفقار” في شوارع أصفهان، يدور حول سيارة، ما دفع سائق السيارة إلى النزول منها، والصعود عليها، محاولا إبعاد “الفارس”.

ويُظهر مقطع فيديو أيضا تعامل الشرطة مع هذا المواطن، حيث اعتقلته باستخدام الضرب بالعصي وإطلاق النار في الهواء.

ظهور الامام المهدي في اصفهان هذا اليوم..

حقيقة رجل يدعي انه المهدي.. الخوثرpic.twitter.com/K6KS5a5Rlb — فاطمه (@wAGf3fesgkWuvmp) June 17, 2021

المهدي الفارسي..في اصفهان الإيرانية يحمل سيف العدل الصفوي..يخيف الناس بحصانه وسيفه المسلول.بحق اليمن قادم والعرب عامه لاحتلال الخليج pic.twitter.com/nvkhBFHkdc — مروى الصنعانية (@n5MjMLn4W0s83GQ) June 17, 2021

