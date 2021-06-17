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فيديو.. مواطن إيراني يمتطي حصاناً ويستل سيفاً ويدعي أنه «المهدي المنتظر»

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

اعتقلت الشرطة الإيرانية، مواطنا يمتطي حصانا ويحمل سيفا في أحد شوارع مدينة أصفهان، ويدعي أنه “المهدي المنتظر”.

وأظهر مقطع فيديو شخصا يرتدي لباسا أخضر ويحمل سيف “ذو الفقار” في شوارع أصفهان، يدور حول سيارة، ما دفع سائق السيارة إلى النزول منها، والصعود عليها، محاولا إبعاد “الفارس”.

ويُظهر مقطع فيديو أيضا تعامل الشرطة مع هذا المواطن، حيث اعتقلته باستخدام الضرب بالعصي وإطلاق النار في الهواء.

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عين ليبيا

عين ليبيا

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