برنامج iTop VPN – خدمة VPN قوية لحماية هويتك على الإنترنت!

في كل يوم تتزايد التهديدات وعمليات اختراق البيانات والتحديات التي تواجهنا أثناء استخدامنا للإنترنت. وأصبح المتسللون قادرون على الوصول إلى معلوماتنا الشخصية أكثر من أي وقت مضى. وهذا يعني أننا جميعنا أصبحنا نحتاج إلى إحدى الوسائل التي تضمن لنا حماية هويتنا على الإنترنت دون أن تتسبب في أي جوانب سلبية مثل بطء سرعة الإنترنت أو عدم استقرار الاتصال.

هذه الوسائل لن تكون إلا عن طريق شيء واحد فقط وهي برامج الشبكة الخاصة الافتراضية VPN. فهي أسهل وأقوى طريقة لحماية نشاطك وهويتك وخصوصيتك أثناء تواجدك على الشبكة العنكبوتية.

لحسن الحظ أن هناك العديد من خدمات VPN القوية التي تقدم نظام حماية عالي الجودة. ومن بين تلك الخدمات يأتي برنامج iTop VPN الخاص بشركة iTop والذي تم إطلاقه لأول مرة في عام 2016. واليوم هناك أكثر من 10 مليون مستخدم يعتمدون على خدمة iTop VPN من أجل حماية خصوصيتهم وهويتهم أثناء وجودهم على الإنترنت.

فما رأيكم أن نقدم لكم مراجعة برنامج iTop VPN و نلقي الضوء على هذه الخدمة ونرى ما هي المميزات التي يمكن أن تقدمها لنا وهل هناك أي جوانب سلبية أثناء استخدامها؟

ما هي خدمة iTop VPN

iTop VPN هو إحدى برامج الشبكة الخاصة الافتراضية المجانية التي تعتمد على نظام تشفير military-grade encryption من أجل إخفاء عنوان IP الخاص بشبكة الإنترنت لديك من المتسللين والشركات التي تحاول تتبع نشاطك على الإنترنت وبهذا الشكل هو يضمن لك حماية خصوصيتك بأفضل شكل ممكن.

البرنامج بسيط ويمتاز بواجهة مستخدم بديهية. كل ما عليك فعله هو أن تقوم بالنقر فوق زر اتصال “Connect” وسيعمل برنامج iTop VPN على اختيار أفضل وأسرع خادم قريب منك بشكل تلقائي وأكثرهم استقراراً. بالتأكيد هناك العديد من الخوادم المتواجدة في جميع أنحاء العالم والتي يمكنك الاختيار من بينها وقتما تشاء.

أيضاً يمكنك ضبط برنامج iTop VPN على العمل بشكل تلقائي بمجرد بدء تشغيل الكمبيوتر لأنه يحرص على حماية خصوصيتك حتى في حالة نسيانك أن تقوم بتشغيل الخدمة بشكل يدوي. أيضاً وبشكل تلقائي يعمل البرنامج على تحديد أفضل بروتوكول اتصال يقدم لك أسرع اتصال بالإنترنت، ومع ذلك يمكنك تغيير بروتوكول الاتصال يدوياً حسب رغبتك ووفقاً لاحتياجاتك.

على سبيل المثال يمكنك اختيار وضع البروتوكول الأساسي Basic الذي يوفر حماية خصوصيتك على أعلى مستوى من درجات الحماية والأمان لجميع المستخدمين. أما بالنسبة لبروتوكول UDP_K فهو يلعب على عامل السرعة القصوى المتاحة لشبكة الإنترنت الخاصة بك ودون التضحية بمستويات الأمان والحماية اللازمة لحماية خصوصيتك ولكن سوف يستهلك نسبة أعلى من مقدار البيانات.

هناك بعض المزايا الرائعة التي قد تحتاج إليها أثناء اعتمادك على برنامج iTop VPN مثل ميزة IP Checker أو التي تعني بالعربية التحقق من عنوان IP وهي توفر لك تفاصيل حول عنوان IP الحالي في الوقت الفعلي لكي تطمئن أن عنوانك الحالي هو عنوان وهمي وليس العنوان الحقيقي لشبكة الإنترنت الخاصة بك. أيضاً ميزة Kill Switch تقوم بتعطيل الإنترنت تلقائياً في حالة واجهت أي مشاكل في استقرار الإنترنت حتى لا يتم تسرب بياناتك خلال هذا الوقت.

أهم مزايا برنامج iTop VPN

أهم نصيحة يجب أن نقدمها لكم هي أنه من الضروري أن تختبر مزايا أي خدمة VPN قبل أن تقوم بترقية الإصدار المدفوع منها لكي تتأكد أنها تقوم بعملها كما ينبغي أن تكون وحتى تكون مطمئن أنك أنفقت أموالك في مكانها الصحيح. ولذلك قررنا أن نسلط الضوء على أهم مزايا برنامج iTop VPN التي تعمل على حماية خصوصيتك ونشاطك أثناء تواجدك على الإنترنت.

خدمة مجانية

جدير بالذكر أنك قادر على استخدام برنامج iTop VPN بشكل مجاني أثناء الفترة التجريبية. هناك العديد من الخوادم التي يمكنك استخدامها والتبديل بينها بسهولة شديدة أثناء الفترة التجريبية. هناك بعض القيود بالتأكيد أثناء استخدامك للخدمة المجانية مثل 700 ميجابايت فقط بشكل يومي. بالإضافة إلى ذلك هناك بالتأكيد قيود على الخوادم المتاحة من أجل تشفير اتصالك.

نظام تشفير من الدرجة العسكرية Military grade protection

برنامج iTop VPN يعتمد على نظام تشفير Military grade protection أو ما نسميه باللغة العربية التشفير العسكري وهو من أقوى أنظمة التشفير التي تستخدمها الحكومات والوكالات الاستخباراتية والأجهزة الأمنية من أجل حماية المؤسسات الحربية والعسكرية والبيانات الخطيرة عالية الحساسية.

خوادم عالمية

بغض النظر عن مكان تواجدك والبلد الذي تريد الاتصال به، يوفر iTop VPN أكثر من 1000 خادم وكيل من جميع أنحاء العالم. سوف تجد خوادم في جميع البلدان العربية والأجنبية ويمكنك اختيار أي خادم منها لتشفير اتصال وإخفاء هويتك. بالتأكيد سوف تحتاج ترقية الإصدار المدفوع من البرنامج حتى تكون قادراً على الاستفادة من جميع الخوادم المتاحة. الخدمة المدفوعة سوف توفر لك خوادم أعلى في سرعة الاتصال بكل تأكيد.

نطاق ترددي غير محدود

كما أشرنا منذ قليل فإن الخدمة المجانية تمنحك 500 ميجابايت مجاناً بشكل يومي. أما الخدمة المدفوعة توفر لك نطاق غير محدود من عدد الجيجابايت التي يمكنك تنزيلها يومياً ولا توجد قيود على عدد الجيجابايت التي يمكنك استهلاكها أثناء مشاهدك للفيديو على الإنترنت.

سياسة عدم وجود سجلات No Log Policy

هل تعلم أن هناك العديد من خدمات VPN التي تحتفظ بسجل نشاط مستخدميهم على الإنترنت لأغراض أمنية أو أهداف إعلانية؟ لو أردت رأيي الشخصي فما هو الهدف من وراء استخدامها إذا كان هناك من يتتبع نشاطك بالفعل؟ ولذلك برنامج iTop VPN من تلك الخدمات التي تضمن لك عدم وجود سجلات لجميع نشاطاتك عبر الإنترنت. بمعنى أخر لا يوجد رقيب عليك ولن يحاول أي شخص تتبع أو معرفة المواقع التي تزورها من أجل تحسين استهدافك بالإعلانات أو لاي أهداف أخرى.

ثلاثة أوضاع مختلفة من الاتصال الآمن

يحتوي برنامج iTop VPN على ثلاث بروتوكولات اتصال مختلفة، أو يمكنك القول إنها عبارة عن ثلاثة أوضاع اتصال جميعهم يوفرون اتصال إنترنت آمن.

الوضع الأول وهو Safegaurd Mode والذي يضمن لك أعلى مستوى من درجات الحماية والأمان لأولئك المستخدمين المهتمين بأمور الخصوصية أكثر من أي شيء أخر. بينما الوضع الثاني وهو Balanced Mode وهو يحاول الموازنة بين السرعة العالية والمزايا ودون التضحية بعنصر حماية الخصوصية وإخفاء الهوية. الوضع الثالث والأخير وهو Game Mode وهو خاص بجمهور اللاعبين الذين يبحثون عن عوامل السرعة العالية في اتصال الإنترنت أثناء ممارسة الألعاب الشبكية. في جميع الأحوال أي وضع من الثلاثة سيكون آمن وقادر على حماية خصوصيتك وهويتك أثناء تواجدك على الإنترنت.

مفتاح قتل الاتصال Kill Switch

في بعض الحالات قد تواجه مشاكل في استقرار الإنترنت لسبب أو لآخر، وفي هذه الأثناء من الممكن أن يتم تسريب معلومات اتصالك والكشف عن هويتك ما إن لم تكن تستخدم خدمة VPN قوية توفر ميزة Kill Switch التي تعمل على إخفاء هويتك أثناء مشاكل عدم استقرار اتصال الإنترنت. وهذا يعني أنه حتى لو كنت تواجه في استقرار الاتصال على شبكتك فسوف تعمل ميزة Kill Switch على قتل الاتصال تماماً لإخفاء هويتك بشكل كامل لحين عودة الاتصال واستقراره مرة ثانية.

القدرة على بث عروض Netflix المحظورة على منطقتك

هناك العديد من العروض الرائعة التي تقدمها خدمة Netflix ولكنها تكون محظورة على منطقتك. ولذلك مع استبدال عنوان IP الحقيقي بعنوان IP أخر ستكون قادراً على رؤية المحتوى المحظور بسهولة شديدة. الأفضل من ذلك أن هناك خوادم مخصصة لبعض خدمات البث الشهيرة مثل خوادم Netflix وهي تضمن لك رؤية جميع العروض المحظورة على أغلب البلدان وخاصة البلاد العربية. ولكن هناك العديد من الخوادم المخصصة أيضاً لخدمات البث الأخرى مثل Hulu و Disney+ وغيرها.

خوادم مخصصة لشبكات التواصل الاجتماعي

هناك العديد من الخوادم التي تضمن لك حماية خصوصيتك وأفضل اتصال أثناء استخدامك لتطبيقات التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال سوف تجد خوادم مخصصة لتطبيق الواتساب وخوادم مخصصة لتطبيق سكايب وتويتر والفيسبوك وتيليجرام. جميع هذه الخوادم تضمن لك أن شركات خدمات وتطبيقات التواصل الاجتماعي سيكونون غير قادرين على تتبع نشاطك بأي شكل من الأشكال.

حساب واحد من أجل العديد من الأجهزة

لحسن الحظ أنه يمكنك شراء iTop VPN مرة واحدة فقط من أجل جميع أجهزتك. حيث يمكنك تنزيله على الكمبيوتر واستخدامه وقتما تشاء. وبجانب دعم نظام ويندوز 7 و 8 و 10. يمكنك تنزيله على هاتفك الأندرويد أو هاتفك الآيفون أو أجهزتك اللوحية والاستمتاع بجميع المزايا التي ناقشناها معكم دون أي حدود. حساب واحد يتيح لك استخدام iTop VPN على 5 أجهزة مختلفة.

دعم 24/7 طوال الأسبوع

هذه إحدى أهم النقاط التي نريد التركيز عليها لأن هناك العديد من الخدمات التي لا توفر أي دعم على الإطلاق. خدمة iTop VPN توفر لك دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يمكنك التشاور مع فريق الدعم والاستفسار عن أي شيء أو التساؤل عن أي مشكلة تواجهك أثناء استخدام الخدمة.

كلمة أخيرة

iTop VPN من الخدمات البارزة التي تشعر معها بجدية الأمر. فهي تلعب على حماية خصوصية مستخدميهم بأسعار رمزية شهرية منافسة لبعض الخدمات الشهيرة الأخرى. سوف تحصل معها على حماية حقيقية لعنوان IP الخاص بك مما يضمن لك أمان هويتك عبر الإنترنت وهناك فريق دعم رائع للرد على تساؤلاتك على مدار الساعة، فما الذي قد تحتاج له أكثر من ذلك؟