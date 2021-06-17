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أغذية ضرورية لمرضى الصداع النفسي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد البروفيسور هارتموت غوبل، حاجة مرضى الصداع النفسي لتناول بعض الأغذية للحصول على الطاقة.

ودعا خبير التغذية الألماني مرضى الصداع النفسي لتناول 5 وجبات، عوضاً عن 3 وجبات يومياً.

وحذر هارتموت غوبل المرضى من اللجوء للصيام المتقطع، أو اتباع نظام حمية غذائية قليلة الكربوهيدرات.

ونصح الطبيب الألماني المرضى بتناول الأغذية التي تحتوي على كربوهيدرات معقدة، كمنتجات الحبوب الكاملة، البطاطا، الخضراوات، بالإضافة إلى الفواكه.

يشار إلى أنّ الصداع النصفي والذي يعرف باسم الشقيقة يعد اضطراباً عصبيا مزمنا، تظهر أعراضه على شكل صداع في جانب واحد من الرأس، وترافقه أعراض أخرى كالحساسية للضوء، الضوضاء، والغثيان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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