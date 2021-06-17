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رحيل المخرج المغربي شكيب بن عمر

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فقد الوسط الفني المغربي المخرج شكيب بن عمر، الذي توفي عن عمرٍ يناهز 72 عاماً بعد صراعٍ طويلٍ مع المرض.

وقالت وسائل إعلام مغربية إنّ المخرج الراحل توفي في مدينة الرباط، اليوم الخميس 17 يونيو الجاري.

ويعدّ المخرج الراحل من أوائل المخرجين في المغرب العربي، حيث بدأ مسيرته فيها في أواسط السبعينات، وذلك بعد تخرجه من المعهد الوطني السمعي البصري في باريس عام 1971، وقدم خلال مسيرته أكثر من 12 عملا، آخرها خيوط العنكبوت الذي عُرض عام 2014.

يُذكر أنّ المخرج الراحل، يُعد أول مغربي يفوز بجائزة أحسن مخرج سينمائي في مهرجان التلفزيون في القاهرة عام 1998، عن مسلسل ذئاب في دائرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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