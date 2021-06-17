كل ما تريد معرفته عن هاتفي لينوفو الجديدين

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من شركة لينوفو الصينية، عن استعداد الشركة لإطلاق هاتفين جديدين ستطلق عليهما K13 Pro، وK13 Note.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف وK13 Note بمعالج Snapdragon 480 5G، ونظام تشغيل Android 11.

وستزود الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة مميزة بدقة عرض HD plus، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة لصور السيلفي، في حين لم تكشف التسريبات عن دقة الكاميرا الخلفية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 64 و 128 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ4 غيغا بايت.

وسيحتوي هذا الجهاز على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

أما بالنسبة للهاتف K13 Pro فسيعمل بمعالج Snapdragon 662، ونظام تشغيل Android 11.

وستزود الشركة الصينية هذا الهاتف بشاشة مميزة وكاميرات أمامية وخلفية، لم تكشف التسريبات دقتها.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية مماثلة للهاتف السابق، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يُذكر أنّ التسريبات فشلت في معرفة سعر الهاتفين الجديدين، وموعد إطلاقهما في الأسواق العالمية.

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