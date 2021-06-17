ريزر تُسعد عشاق الألعاب بحاسوب مميز

أزاحت شركة ريزر الأمريكية الستار عن حاسوب جديد مناسب لعشاق الألعاب، أطلقت عليه Blade 14.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Rayzen 9 5900HX بتردد 4.6 غيغا هرتز، ومعالج رسوميات NVIDIA GeForce RTX 3080 و NVIDIA GeForce RTX 3060.

وزودت الشركة الصينية هذا الحاسوب بشاشة مقاس 14 بوصة، ودقة عرض 1440*2560 بيكسل، وجودة عرض QHD، وبتردد 144 هرتز.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب بسعة 1 تيرا بايت، في حين ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 16 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب على لوحات مفاتيح مجهزة بأنظمة إضاءة ملونة، منافذ USB-A، USB 3.2 Gen2، ومنفذ HDMI 2.1، بالإضافة لبطارية تجعله يعمل لمدة 12 ساعة.

يُذكر أنّ الشركة الأمريكية لم تكشف عن موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية، ولا عن سعره.

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