“هونر” تضيف فرداً جديداً لسلسلة Honor 50

أضافت شركة هونر الصينية فرداً جديداً لسلسلة Honor 50، أطلقت عليه Honor 50 SE.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج ميديا تيك Dimensity 900 5G، ومعالج رسوميات Mail-G78 MC، ونظام تشغيل Android 11 وواجهة Magic UI 4.2.

وزودت الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة IPS LCD مقاس 6.78 بوصة بدقة عرض 2388* 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وكثافة بيكسلات 387 بيكسل لكل إنش.

وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 108 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 و256 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الصينية ستطرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 374 و421 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية