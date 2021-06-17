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هيئة الترفيه السعودية تكشف موعد حفلة تامر حسني

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف الهيئة العامة للترفيه عن موعد الحفل الذي سيحييه النجم المصري تامر حسني في العاصمة السعودية الرياض، ضمن سلسلة حفلات الرياض.

حيث نشرت الهيئة على حسابها الرسمي في موقع تويتر تغريدةً قالت فيها، إنّ يوم 24 يونيو الجاري سيشهد حفلاً فيناً يحييه الفنان تامر حسني و DJ Panda ضمن حفلات الرياض.

من جانبه عبّر الفنان المصري عن شوقه وسعادته للقاء عشاقه في السعودية، وأشار لأنّ الحفل سيقام وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أنّ النجم المصري أطلق قبل فترة البرومو الترويجي للفيلم الجديد مش أنا، والذي سيعرض في دور السينما خلال الفترة القادمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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