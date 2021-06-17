هيئة الترفيه السعودية تكشف موعد حفلة تامر حسني

كشف الهيئة العامة للترفيه عن موعد الحفل الذي سيحييه النجم المصري تامر حسني في العاصمة السعودية الرياض، ضمن سلسلة حفلات الرياض.

حيث نشرت الهيئة على حسابها الرسمي في موقع تويتر تغريدةً قالت فيها، إنّ يوم 24 يونيو الجاري سيشهد حفلاً فيناً يحييه الفنان تامر حسني و DJ Panda ضمن حفلات الرياض.

من جانبه عبّر الفنان المصري عن شوقه وسعادته للقاء عشاقه في السعودية، وأشار لأنّ الحفل سيقام وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أنّ النجم المصري أطلق قبل فترة البرومو الترويجي للفيلم الجديد مش أنا، والذي سيعرض في دور السينما خلال الفترة القادمة.

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