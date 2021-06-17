احتفالاً بقمة بايدن-بوتين.. صاحبة مطعم تبتكر “كعكة السلام”

قامت السويسرية أولجا جونسون، صاحبة مطعم كريستي في جنيف، بصناعة كعكة السلام قبل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي بايدن والرئيس الروسي بوتين.

ورسمت أولجا على الكعكة علمي روسيا وأمريكا، بالإضافة لمجموعة من الرموز التي تدل على البلدين كدمية وأبريق لتحضير الشاي كدلالة على روسيا، وكوكا كولا وحلوى المارشميلو التي ترمز لأمريكا.

وعمدت الخبازة لحشو نصف الكعكة بالعسل كرمز لروسيا، في حين قامت بحشو النصف الثاني باللون الأحمر الغامق الذي يشيع في الحلويات الأمريكية.

وأشارت أولجا لأنّ هدفها من صناعة الكعكة ترك تذكار حول القمة المرتقبة، لكنّ إقبال الناس عليها أدى لبيعها بالكامل، وأكدت صناعتها المزيد منها.

ودعت المرأة الروسية المتزوجة رجلاً أمريكياً، الرئيسين للخروج بنتائج إيجابية تحمل السلام للعالم.

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