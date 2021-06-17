منوعات

العثور على أكبر قطعة ألماس في العالم.. شاهد الصور

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة ديبسوانا المُشغلة لمنجم جوانينج الواقع في بوتسوانا، عن اكتشاف أكبر قطعة ألماس في العالم.

وقالت الشركة إنّ العمال اكتشفوا خلال شهر يونيو الجاري، ماسة بحجم بيضة دجاجة يصل وزنها إلى 1098 قيراطا بنقاءٍ فائق.

ولم تُفصح الشركة عن اسم العامل الذي اكتشف الألماسة، ولا قيمتها، لكنّها أكدت أنّ هذه الماسة هي الأكبر في العالم.

يُذكر أنّ شركة دي بيرز وحكومة بوتسوانا تتقاسمان ملكية المنجم، الذي يعد واحداً من أكبر مناجم بوتسوانا ويقع على عمق 400 متر، بالإضافة لامتلاك الشركة لـ3 مناجم كبيرة أخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك