العثور على أكبر قطعة ألماس في العالم.. شاهد الصور

أعلنت شركة ديبسوانا المُشغلة لمنجم جوانينج الواقع في بوتسوانا، عن اكتشاف أكبر قطعة ألماس في العالم.

وقالت الشركة إنّ العمال اكتشفوا خلال شهر يونيو الجاري، ماسة بحجم بيضة دجاجة يصل وزنها إلى 1098 قيراطا بنقاءٍ فائق.

ولم تُفصح الشركة عن اسم العامل الذي اكتشف الألماسة، ولا قيمتها، لكنّها أكدت أنّ هذه الماسة هي الأكبر في العالم.

يُذكر أنّ شركة دي بيرز وحكومة بوتسوانا تتقاسمان ملكية المنجم، الذي يعد واحداً من أكبر مناجم بوتسوانا ويقع على عمق 400 متر، بالإضافة لامتلاك الشركة لـ3 مناجم كبيرة أخرى.

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