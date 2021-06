الصين تُرسل 3 رواد إلى الفضاء في أول مهمة منذ سنوات

أعلنت الصين اليومة الخميس، عن إطلاق مركبة الفضاء (شنتشو-12) بواسطة صاروخ من طراز (لونج مارش 2إف)، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية بإقليم قانسو في شمال غرب الصين، متجهًا إلى وحدة تيانخه في محطة الفضاء الصينية.

وتحمل المركبة التي تعني (السفينة الإلهية)، 3 رواد إلى جزء من محطة فضاء لا تزال تحت الإنشاء لبقاء أي مواطن صيني لأطول فترة ممكنة في مدار قريب من الأرض.

وتمثل المركبة (شنتشو-12)، ثالث بعثة ضمن 11 بعثة -أربع منها مأهولة- لازمة لإكمال أول محطة فضاء صينية. وبدأ العمل في بناء المحطة في أبريل الماضي بإطلاق تيانخه، أول وأكبر وحدات المحطة الثلاث.

ومن المقرر أن يُقيم رواد الفضاء الثلاثة، لثلاثة أشهر على الوحدة (تيانخه)، وهي الجزء المخصص للمعيشة في محطة الفضاء.

وسيختبر الرواد الثلاثة خلال إقامتهم على الوحدة الإسطوانية الشكل، التي يزيد حجمها قليلاً عن حجم الحافلة، تقنيات الوحدة بما في ذلك منظومة دعم المعيشة بها، كما سيراقبون كيف سيكون حالهم في الفضاء بدنيًا ونفسيًا لفترة إقامة ممتدة. وستمتد مهمة تالية لمحطة الفضاء ستة أشهر.

وكانت الصين بدأت هذا العام بإنشاء محطة الفضاء الخاصة بها بإطلاق “تيانخه”، أول وأكبر وحدات المحطة الثلاث، في أواخر شهر أبريل.

وكانت آخر مهمة صينية مأهولة عام 2016، عندما انطلقت السفينة “شنتشو-11” حاملة رجلين إلى “تيانقونغ-2″، وهي نموذج أولي لمحطة الفضاء، حيث ظلوا هناك لنحو شهر.

وتسعى بكين إلى أن تصبح قوة رئيسية في الفضاء بحلول 2030، وقد أصبحت الصين في مايو ثاني دولة تضع مركبة فضاء على سطح المريخ، بعد عامين من هبوط أول مركبة فضائية صينية على الجانب البعيد من القمر، وتُخطط الصين أيضا لإرسال رواد فضاء إلى القمر.

