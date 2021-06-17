هذا هو الموعد المتوقع لعقد مؤتمر سامسونج 2021، وهذه هي الأجهزة القادمة

تقارير حديثة قد أكدت أن سامسونج قد تؤجل الكشف عن هاتف جالكسي S21 FE المنتظر لفترة، وهذا نظرًا لأن العالم أجمع يواجه مشكلة حاليًا في توفّر المعالجات والشرائح الدقيقة! لكن التسريبات قد كشفت لنا أيضًا عن موعد مؤتمر سامسونج 2021 المنتظر، والذي سيشهد كشفًا عن منتجات كثيرة ومختلفة.

موعد مؤتمر سامسونج القادم، وما المتوقع

قام المسرّب الغني عن التعريف Max Weinbach بنشر أكثر من تغريدة في الفترة السابقة، وهي التي تُعتبر تغريدات “مشفرة” نسبيًا، نظرًا لأنها لم تضم نصوصًا صريحة وهذا حتى يتجنّب صديقنا هذا المشاكل مع سامسونج.

ضمن تغريداته، كشف Weinbach أن مؤتمر سامسونج القادم سيضم الكشف عن عدد من الأجهزة والمنتجات الهامة، وهي:

• هاتف جالكسي Z فولد 3 القابل للطي

• هاتف جالكسي Z فليب 3 القابل للطي

• ساعة جالكسي ووتش 4

• ساعة جالكسي ووتش أكتيف 4

— الغياب المتوقع لهاتف جالكسي S21 FE

• جالكسي S21 FE يظهر في تسريب ضخم للتصميم والمواصفات – أفضل هاتف في هذه الفئة من سامسونج؟

من المعلومات السابقة نستنتج ببساطة أن مؤتمر سامسونج القادم سيكون غزيرًا بالأجهزة، لكن لو نلاحظ فالتسريبات لم تذكر أي معلومات عن سلسلة جالكسي نوت، وهذا ببساطة لأنه من المتوقع أن لا يتم الكشف عن أي هواتف نوت جديدة، وأن تأتي الهواتف القابلة للطي كبديل مباشر لسلسلة نوت، خصوصًا مع دعم هاتف جالكسي S21 ألترا لقلم S-Pen.

إلى جانب التسريب السابق، لدينا تسريب آخر لا يقل قوة، وهو أيضًا من مسرّب غني عن التعريف وهو Jon Prosseer، والذي ذكر أن سامسونج ستبدأ في شحن المنتجات تحضيرًا لبيعها بدايةً من 11 أغسطس، وهو ما يعني أن المؤتمر سيكون في يوم 3 أغسطس أو في هذه الحدود.