“جفاف الصيف”.. أعراضه وطرق تجنبه

يعاني عدد كبير من الأشخاص من الجفاف خلال فصل الصيف، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة وأشعة الشمس الحارقة، الأمر الذي يؤدي لنقص السوائل في الجسم.

وحدد طبيب الأمراض الجلدية كريستوف ليبييش أعراض الجفاف بالشعور بالتعب المستمر ودون بذل أي مجهود، والإرهاق، والخمول، والكسل، والصداع، والدوار، وضعف التركيز، بالإضافة لجفاف الأغشية المخاطية للفم.

ودعا الطبيب، الناس، وخاصةً كبار السن، إلى شرب كمية كافية من السوائل لا تقل عن 1,5 ليتر يومياً، بالإضافة لتناول الأطعمة الغنية بالمياه والسوائل كالبطيخ، الخيار وغيرها من الأطعمة، وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة وذلك لكي يتجنبوا جفاف الصيف والمشاكل التي تصيب جسم الإنسان بسببه.

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