سيرين عبد النور تنهي تصوير مشاهدها في “دور العمر”

أعلنت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، عن انتهائها من تصوير مشاهدها في مسلسل “دور العمر”، حيث نشرت على حسابها الرسمي في تويتر تغريدةً هنأت من خلالها فريق العمل، وقالت فيها “مبروك جميعاً”.

كما قامت النجمة اللبنانية بمشاركة تغريدة منتج العمل طارق كرم والتي شكر من خلالها الفنانين وفريق العمل المشاركين في المسلسل المقرر عرضه على منصة شاهد VIP، بالإضافة لنشرها صوراً من تقطيع “قالب الكيك” المخصص للاحتفال بانتهاء تصوير المسلسل.

وسيتناول مسلسل “دور العمر” مجموعة من القصص الاجتماعية الرومانسية التي تربط أبطال العمل ببعضهم البعض.

يذكر أنّ مسلسل دور العمر من تأليف ناصر الفقيه وإخراج سعيد الماروق، وبطولة سيرين عبد النور ونخبة من نجوم الدراما اللبنانية والعربية.

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