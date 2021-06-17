يارا تطلق أغنيتها الخامسة من ألبوم “غير الناس”

أطلقت النجمة اللبنانية يارا من خلال قناتها الرسمية في موقع يوتيوب أغنيتها الجديدة “ساري”.

وتعد هذه الأغنية 5 أغنيات ألبومها الجديد “غير الناس” وسبق لها طرح 4 أغاني منه بشكلٍ إفرادي.

وكانت الفنانة اللبنانية قدر روّجت للأغنية من خلال تغردةٍ نشرتها على تويتر قالت فيها: “ساري الأغنية الخامسة من ألبوم غير الناس اسمعوها على قناتي في يوتيوب”.

وحققت الأغنية الجديدة آلاف المشاهدات خلال فترة قصيرة، وحظيت بإعجاب عشاق النجمة اللبنانية الذين أثنوا على إحساسها العالي.

وأغنية “ساري” من كلمات محمد سعيد حرب وألحان أدهم، وتوزيع نور هاشم.

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